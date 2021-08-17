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«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو»

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«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو» «صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو»

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اختارت إدارة الدورة الـ46 من مهرجان «تورونتو» السينمائى الدولى بكندا، الفيلم الفلسطينى «صالون هدى» للمخرج الفائز بالجوائز هانى أبوأسعد للمنافسة على جوائز المهرجان، حيث يشارك فى قسم «Platform»، وهو القسم المهتم بعرض أفلام المخرجين المميزين فى السينما العالمية، وتقام فعاليات الدورة خلال الفترة من 9 حتى 18 سبتمبر المقبل.

فيلم «صالون هدى» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق فى مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى محل لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تُدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب «هدى» التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، ويتعين على «ريم» أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

الفيلم من بطولة على سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادى، وقال المخرج هانى أبوأسعد: «نادرًا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تحتوى على تناقضات. (صالون هدى) فيلم تملؤه التناقضات التى تتشابك سويًا بطريقة دقيقة، ثم تبدأ فى التوافق مثل التروس الرئيسية داخل الساعة، وفى النهاية تقوى بعضها البعض خلال التحامها. على الرغم من وجود وظائف وأجندات مختلفة، فإنهم جميعًا يعملون لنفس الهدف: التشويق».

مهرجان تورونتو السينمائى الدولى أحد أعرق المهرجانات الدولية، يقام سنويًا فى كندا، ويعرض أهم أفلام العام ويشارك فى دورته المقبلة أكثر من 120 فيلمًا، ويجذب سنويًا أكثر من 400 ألف متابع حول العالم.

المصرى اليوم

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