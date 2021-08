نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام

★ ★ ★ ★ ★

مرة أخرى عاد الحديث عن النجم الشهير جونى ديب وخلافاته مع زوجته الممثلة وعارضة الأزياء التى تصغره بنحو 25 عامًا، ووصلت خلافاتهما إلى المحاكم، بعد اتهامات متبادلة بالعنف الزوجى وصراعات على ثروة «ديب» منذ انفصالهما عام 2016، أى قبل 5 سنوات.

نجم السينما الشهير، الذى تجاوز الـ58 عامًا من عمره، كشف فى تصريحات له لصحيفة «صنداى تايمز» على هامش انتهائه من تصوير دوره فى فيلمه الجديد «Minamata »، عن أن هوليوود قاطعته على مدى الأعوام الأخيرة الخمسة بسبب خلافاته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وتحدث «ديب» عما وصفه بـ «الصعوبات المهنية لعبثية الحسابات الإعلامية» فى أعقاب «5 سنوات سريالية» بعد انفصاله عام 2016 عن «هيرد» وسط مزاعم عن العنف الأسرى.

وتابع «ديب»، الذى اشتهر بشخصيات مميزة، مثل الكابتن جاك سبارو فى «قراصنة الكاريبى» و«ويلى ونوكا» فى «تشارلى ومصنع الشيكولاتة»، خلال حديثه إلى صحيفة «صنداى تايمز»: «بعض الأفلام تمس الناس وهذا يؤثر على الأشخاص الموجودين فى ميناماتا والأشخاص الذين يعانون من أشياء مماثلة.. وأى شىء.. من أجل مقاطعة هوليوود لى، رجل واحد، ممثل واحد فى وضع غير سار وفوضوى، على مدى السنوات الماضية».

وكشف «ديب» عن أن مخرج الفيلم أندرو ليفيتا وقع مخاطبة إلى الشركة المنتجة مطالبًا إياها بالإفراج عن الفيلم وعرضه، بعد تجميده ما يزيد على العام، منذ حصول الشركة على حقوق توزيعه بعد عرضه لأول مرة فى مهرجان برلين السينمائى الدولى فى فبراير 2020، حيث أوردت الصحافة وقتها أن فيلم «ديب» الجديد تم تجميد عرضه بعد ما ورد فى تقارير صحيفة «ذا صن» من أوصاف لنجم هوليوود الشهير بممارسة العنف الزوجى وإيذاء زوجته.

كما كشف «ديب»، الذى استبدل بممثل آخر فى فيلم «The FANTASTIC BEASTS »- عن أنه يسلط الضوء على بعض الأشياء، بحسب وصفه.

كان «جونى ديب» قد خسر العام الماضى قضية تشهير ضد صحيفة « The Sun » بسبب تقاريرهم عن الانفصال الزوجى، حين وصفوا إياه بـ «ضارب زوجته» وسط العناوين الرئيسية لها، وأجلت ستديوهات «MGM» عرض فيلمه الجديد Minamata، الذى أخرجه «أندرو ليفيتا»، ويجسد خلاله دور المصور الصحفى «وو إيجوين سميث» خلال عمله فى السبعينيات فى اليابان، بعد تصاعد خلافاته القضائية مع زوجته السابقة.

ومن المقرر أن يكرم «ديب» عن مجمل أعماله ومشواره خلال الدورة المقبلة لمهرجان «سان سباستيان» السينمائى بإسبانيا الشهر المقبل، إلى جانب تكريمه من مهرجان «كارلو فيفارى» الشهير بالتشيك نهاية أغسطس الجارى.

وصرحت إدارة مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بأنه «سيقدر ويثنى على مسيرة الممثل المشهود الواسعة وإرثه الدائم فى صناعة السينما على مستوى العالم».

أما مهرجان سان سيباستيان السينمائى، فمن المقرر أن يحصل «ديب» على جائزة دونوستيا «لمساهماته البارزة فى عالم السينما»، بحسب ما أعلنته إدارة المهرجان، وقد خضع هذا القرار للتدقيق من قبل منظمات صانعات الأفلام فى إسبانيا.

وقالت كريستينا أندرو، رئيسة جمعية المخرجات والوسائط المرئية فى البلاد، فى تصريحات لها تعليقًا على تكريم «ديب»، إن القرار «يتحدث بشكل سيئ للغاية عن المهرجان وقيادته، وينقل رسالة مروعة للجمهور: «لا يهم إذا كنت المسيء طالما أنك ممثل جيد».

ورُفض استئناف ديب فى مارس الماضى فى قضية زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث قالت محكمة بريطانية إن جهوده «ليس لها أمل حقيقى فى النجاح»، كما أنه لا تزال هناك دعوى قضائية فى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليون دولار ضد هيرد، والتى تم تأجيلها حتى العام المقبل.

وتعود خلافات «ديب» و«هيرد» القضائية التى سبقها فضائح على صفحات الصحف إلى ما قبل 5 أعوام حين وصلت خلافاتهما الزوجية واعتداءات بالضرب عليها إلى الصحف، ثم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة «ذا صن» يتهمها خلالها بالتشهير ضده فى مقال نشرته عام 2018 وتصفه خلاله بأنه «يضرب زوجته».

وشهدت زوجته السابقة آمبر هيرد للمحكمة العليا بلندن، ضمن استماعها لشهادة الزوجين على مدى أسبوعين، واستمعت إلى «ديب» على مدى 5 أيام، وهى القضية التى خسرها «ديب» قبل أشهر.

وقال نجم هوليوود خلال شهادته، إن ادعاءات «آمبر هيرد» بتعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية غير صحيحة، ونفى أنه تصرف بعنف معها أو مع أى امرأة أخرى. فى حين قالت «هيرد» -34 عاما- بعد أن أدت القسم أمام المحكمة، إن أشكال الإيذاء التى تعرضت لها على يد «ديب» كانت شديدة، وقالت: «كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أننى كنت خائفة من أن يقتلنى إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة على نفسه»، وتابعت: «لقد هدد صراحة بقتلى عدة مرات، خاصة فى أواخر علاقتنا».

وذكرت «هيرد» أن «ديب» كان مهووسًا بمظهرها ويطلق عليها «عاهرة» و«مجنونة بالشهرة» إذا ارتدت بعض الملابس.

وتابعت: «تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل وخنقى ورشقى بأشياء، وجَرِّى من شعرى، ودفعى إلى الأرض، لقد قذفنى بأشياء وخاصة القوارير الزجاجية».

وأقرت المحكمة العليا فى لندن قبل أشهر أن نجم هوليوود الشهير ضرب زوجته السابقة آمبر هيرد واعتدى عليها، بعد أن ادعت آمبر هيرد أنه ضربها 14 مرة خلال علاقتهما المضطربة، لتترك النتيجة سمعة «ديب» فى حالة يرثى لها ويواجه دمارًا ماليًا. بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

كان جونى ديب قد رفع دعوى قضائية ضد ناشر ومالك صحيفة «ذا صن»، ومحررها «دان ووتن»، بسبب مقال نُشر فى إبريل 2018 حمل عنوان: «How can be genuinely happy› casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film»، أو «كيف للكاتبة جى كى رولينج أن تكون سعيدة بإسناد دور البطولة لفيلم وحوش رائعة إلى جونى ديب؟».

واستُبعد «ديب» من بطولة الفيلم بسبب تلك الفضائح والضغوط النسوية، حيث أخبرت «هيرد»، التى كانت الشاهد الرئيسى للصحيفة، المحكمة وهى تبكى أنها تعرضت للضرب 14 مرة خلال علاقتهما السامة -كما وصفتها- عندما اعتدى عليها، وقدمت تفاصيل مصورة عن هجماته واعتداءاته عليها التى تغذيها المخدرات. بحسب ادعائها.

ورفض القاضى نيكول ادّعاء الممثل ليسقط دعواه، قائلاً إن الناشر أثبت أن ما ورد فى المقال «صحيح إلى حد كبير، وحدث على أرض الواقع بين جونى ديب وزوجته».

وتابع: «المدعى لم ينجح فى إثبات دعواه واتهام طليقته بالقذف ضده».