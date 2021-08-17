طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم

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طالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمواجهة الأسواق العشوائية ووضع التغذية المدرسية ضمن المنظومة التعليمية.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين واحتلال أرصفة بعض الشوارع فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية فى حالة من التراخى الشديد للمحليات.

وقال «محسب» فى طلبه «إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا للباعة الجائلين واحتلال بعض الأرصفة حتى فى الشوارع الرئيسية، مما يؤثر على حركة مرور السيارات وحركة المارة، بالإضافة لخلق حالة من التكدس المرورى، خاصة أن هؤلاء الباعة يفترشون الأرصفة والشوارع الرئيسية، فى غياب واضح لرقابة المحليات، فى الوقت الذى يفترش فيه أصحاب المحال الرصيف المخصص للمارة بالكامل ببضاعتهم، حيث يوجد بعض الشوارع تكاد تكون شبه مغلقة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة.

وتابع أن وزارة التنمية المحلية سبق أن واجهت هذه الممارسات بحزم وقوة، خاصة فى الشوارع الرئيسية، ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدت بعض المحافظات حالة من التراخى الشديد مما نتج عنه انتشار كبير للباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى بعض المناطق، وهذا بدوره ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وخلق حالة من التكدس المرورى.

وطالب محسب بتشديد الرقابة وشن حملات مفاجئة من قبل المحليات على الشوارع الرئيسة لمنع انتشار الأسواق العشوائية والتصدى لظاهرة احتلال الأرصفة المخصصة للمارة، على أن تكون هذه الحملات بشكل دورى منتظم، بالإضافة إلى إنشاء أسواق حضارية بديلة للعشوائية، وإلزام أصحاب المحال العامة بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بما هو مخصص لهم، وذلك للتيسير على المواطنين وسهولة حركة المارة والقضاء على الظاهرة السلبية.

كما طالبت النائبة الدكتورة نيفين جورج الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تكون وجبات التغذية المدرسية عنصرا أساسيا فى النظام التعليمى بمصر، مثلما يحدث فى جميع الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ الجسدية من خلال توفير نظام غذائى سليم. وقالت، فى تصريحات لها، أمس، إن التغذية المدرسية توفر 25% من احتياجات الطلاب اليومية للغذاء السليم وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت: ملف التغذية المدرسية يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن الجهود والتعاون الفعال بين وزارتى التعليم والصحة فى هذا الملف، للعمل على إنجازه من خلال خطة مشتركة بين الوزارتين.

وعن زيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية، تابعت: أعتبر هذا أولى الخطوات الجادة والصحيحة فى طريق اكتمال ونجاح منظومة التعليم، لذلك من الضرورى تكثيف إجراءات الرقابة والإشراف، وتطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية لضمان حصول الأطفال المستهدفين على وجبات مدرسية تتسم بالأمن والسلامة والتنوع، فضلاً عن توافر الشروط الصحية والاحتياجات الغذائية فيها، مع التأكيد على جودة الوجبة وفقًا لمعايير التغذية العالمية.

وأشارت النائبة إلى الأبعاد الاجتماعية لحصول الطلاب على وجبة مدرسية موحدة فى المدرسة، قائلة: «إن ذلك يقضى على الفروق الطبقية، ويحد من ظاهرة التنمر بين الطلاب، كما يشعرهم بأنهم متشابهون فى كل شىء، خاصة مع وجود الزى الموحد، فلا فرق بين طالب وآخر إلا فى مستوى التحصيل الدراسى، وهذا من شأنه خلق جيل سليم نفسياً واجتماعياً.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاهتمام برفع الوعى الصحى لدى تلاميذ المدارس، من خلال إعداد مواد تعليمية داخل المنهج الدراسى للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، وتنظيم حملات توعية موجهة لأولياء الأمور لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التى يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية لأبنائهم خلال اليوم، وذلك لغرس أسس نمط الغذاء اليومى الصحى لدى الأسر المصرية كافة.

وقال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية فى أوروبا خطوة هامة لجذب السياح الأوروبيين لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر.

وأضاف «السادات»، فى بيان له، أن مبادرة الأب جوناثان دى ماركو، مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان، بأن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه على خريطة المسارات السياحية الدينية فى إيطاليا وأوروبا، بمثابة ترويج عالمى للسياحة المصرية، حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مطالباً الحكومة بإعطاء أولوية للترويج لهذه المبادرة عبر مختلف وسائل الإعلام بمصر ومخاطبة العالم بهذه المبادرة المهمة.