الأحزاب تبدأ حملة توعية بخطورة «الزيادة السكانية»

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أعلن عدد من الأحزاب بدء حملات توعية من خلال الأمانات العامة فى مختلف المحافظات للتعريف بخطورة الزيادة السكانية، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، أثناء افتتاح عدة مشروعات سكنية جديدة بمدينة بدر، أن أهم تحدى يواجه الدولة هو قضية النمو السكانى، فالزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب.

وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب، ممثلًا فى أمانة المرأة، تبنى أكثر من مبادرة بتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل وخطورة الزيادة السكانية على التنمية التى تقوم بها الدولة بكافة المجالات.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الزيادة السكانية تلتهم كل نسب التنمية، وفى كثير من الأحيان قد لا نشعر بالتنمية القائمة نظرًا للزيادة الرهيبة، لافتا إلى أن الحزب سيكثف فى الأيام المقبلة سلسلة من مبادرات التوعية التى تحث المواطنين على تنظيم النسل، والحد من هذه الظاهرة.

ودعا كل المؤسسات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى حملات توعوية للحد من انتشارها، وتعريف المواطنين بأهمية تنظيم النسل وأثره السيئ على المجتمع. وأوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن هناك توجيهات من قبل الأمانة العامة للحزب لأمانة التثقيف والتدريب بتنظيم ندوات تثقيفية خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتوعية المواطنات والمواطنين بخطورة هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع والتنمية، لافتًا إلى أن الحزب لديه انتشار على المستوى الإقليمى فى المحافظات والمراكز والوحدات والمراكز، وسيعمل من خلالها على توعية المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن قضية الزيادة السكانية تتطلب مبادرات مجتمعية، خاصة أننا نتزايد بمعدل مولود كل 14 ثانية، مشيرا إلى أن لجان حزب إرادة جيل النوعية تعطى اهتماما كبيرا للقضية، والتى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعا المصريين إلى خفض معدلات النمو السكانى فى أكثر من مناسبة.

عصام هلال - صورة أرشيفية

وأشار إلى أن الحزب سيتقدم لمجلسى الشيوخ والنواب فى الدورة الجديدة بعدة مقترحات لخفض معدلات زيادة السكان حتى نصل إلى مولود كل 14 دقيقة وليس مولود كل 14 ثانية.

فيما أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أزمة الزيادة السكانية هى مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، ولا بد من المجتمع المصرى بجميع مؤسساته وأفراده أن يتحمل الآثار السلبية والخطيرة لهذه المشكلة الكارثية على الاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال القادمة.

واتهم جميع الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل فى مواجهة هذه الأزمة الخطيرة التى تهدد الأخضر واليابس وتمثل خطراً داهماً على الكم الكبير من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال الـ7 سنوات الماضية، مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى بسرعة التحرك لمواجهة هذه الأزمة.

تيسير مطر

وقال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية من المخاطر التى عانت منها الدولة على مدار السنوات الماضية، موضحا أن مواجهة المشكلة السكانية لم تكن أبدا مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسؤولية يدخل فيها المواطن أيضا، إذ إنه من الهام أن يدرك أنه مسؤول وشريك أساسى لضبط النمو السكانى، أملا فى الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسى عن الزيادة والنمو السكانى لم يكن المرة الأولى التى يؤكد ويحذر من خطورتها، كما أنها لن تكون الأخيرة أيضا، موضحا أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وجهت اهتماما كبيرا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع. وأشار إلى أن الآثار السلبية للزيادة السكانية لا حصر لها، فهى تؤثر على مفردات التعليم ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، وكافة المميزات التى قد تسهم فيها الدولة لمواطنيها، لافتا إلى الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة لوضع حد لتلك الزيادة التى تتسبب فى تآكل أى ارتفاع لمعدلات النمو الاقتصادى.