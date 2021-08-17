كفر الشيخ تحصد مركزين من أوائل الثانوية العامة

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حصدت محافظة كفر الشيخ مركزين ضمن أوائل الثانوية العامة، حيث حصلت الطالبة اية محمد على سليمان بمدرسة الشهيد هشام بركات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية «علمي علوم» بمجموع 402 درجة، كما حصل أحمد حسام محمد عطية الطالب بمدرسة فوه الثانوية على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية «علمي رياضيات» بمجموع 400 درجة.

التقينا بالطالبة ايه محمد بمنزلها بمدينة كفر الشيخ وأكدت لـ «المصري اليوم» أنها كانت تتوقع أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة، وكانت تحتفظ بورقة مكتوب فيها «الأولى على الثانوية العامة»، وأشارت إلى أنها علمت بالنتيجة من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، حيث كانت تشاهد التليفزيون بصحبة والدها ووالدتها وشقيقها الأكبر، وفور علمنا بالنتيجة عمت الفرحة البيت ولم يتوقف هاتفها عن تلقي الاتصالات للتهنئةز

وأضافت أنها كانت تذاكر يوميا أكثر من 10 ساعات، وكانت تستيقظ يوميا مع آذان الفجر، حيث تصلي وتقرا القرآن ثم تبدأ المذاكرة، وأوضحت أنها كانت تعتمد على تلقى الدروس عن بعد عبر الانترنت «اون لاين» مما كان يوفر لها وقت كبير كانت ستقضيه في التنقل بين مراكز الدروس الخصوصية، وأشارت إلى أن النظام الجديد للتعليم جيد ويوضح المستوى الفعلي للطلاب، ولكن يعيبه أنه كان جديد كليا ولم نحصل على وقت كافي للتعود عليه، كما افتقر للتدريبات الكافية على نوعية الأسئلة ..وهو الأمر الذي يمكن معالجته خلال السنوات القادمة.

وأوضحت أنها ستلتحق بكلية الطب أسوة بوالدها «طبيب بمستشفى سيدي سالم» وشقيقها الوحيد «طالب بكلية الطب»، ووجهت الشكر لوالديها لدعمهما لها وتخفيف الضغط عليها، وأضافت أنها تعتبر د. احمد زويل قدوتها ..كما أنها تهوى القراءة لنجيب محفوظ ود. مصطفى محمود ود. احمد خالد توفيق.

وفي عزبة ذكي حنا بأبودراز بمركز فوه عمت الفرحة بين الأهالي لحصول الطالب أحمد حسام على المركز الرابع بقسم علمي رياضيات، والذى أبدى سعادته الغامرة بتفوقه، وأشار إلى أنه علم بالنتيجة من خلال المؤتمر الصحفى للوزير، وأشار إلى أنه تلقى دعما كبيرا من والده «موظف بالأوقاف» ووالدته «ربة منزل» وكان يحصل على دروس خصوصية في كل المواد، وأشار إلى النظام الجديد للثانوية العامة- من وجهة نظره- جيد للغاية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وأوضح أنه لم يكن ملتزم بعدد ساعات معين للمذاكرة، وكان يحرص على الصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن، وأبدى رغبته في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية.

كفر الشيخ