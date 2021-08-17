سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إنضباط سير العمل يملفات التصالح في مخالفات البناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة أعمال لجان التصالح بمركز ومدينة قويسنا وذلك للإطمئنان على إنضباط سير عمل اللجان المختصة، حيث قام السكرتير العام بعقد إجتماع بمقر الوحدة المحلية بقويسنا بحضور رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ورؤساء اللجان الفنية ومسئولي التصالح، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الواردة بكل دقة وتذليل معوقات العمل وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، كما تفقد المركز التكنولوجي بقويسنا لمتابعة سيرألية العمل والتأكيد بضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المهام المطلوبة .

وفي سياق متصل قام السكرتير العام بتفقد نموذج محاكاة لمساكن إيواء على أرض إستاد مركز شباب قويسنا، وكذا أرض الأصطفاف وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية،وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للتدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 81» والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوازارة الدفاع في الفترة من 22حتى 24 أغسطس الحالى وذلك في إطار صقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوي وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير المواقف وإتخاذ الإجراءات من خلال المحاكاة العملية لعدد من المواقف الطارئة وإتخاذ القرارات السريعة والمناسبة لمجابهة المخاطر والازمات المحتملة، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجلاء بمدينة قويسنا وموقف سيارات الأجرة قويسنا /القاهرة ووجه رئيس المدينة بوضع تصور لرفع كفاءة الموقف .