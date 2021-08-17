الكشف على 1054 مواطن في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة» في قنا

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نظمت مديرية الصحة بقنا قافلة طبية مجانية لقرية العزب التابعة لمركز دشنا، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبى على 1054 مواطن، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة ( باطنة، جراحة، نساء، أطفال، رمد، أسنان، تنظيم أسرة، وقرارات علاج على نفقة الدولة) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؟

قافلة طبية مجانية بقنا

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالى القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على إجمالى 466 حالة في اليوم الأول، و588 حالة في اليوم الثانى، وتحويل 6 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبى على إجمالى عدد 313 حالة باطنة، وعدد 73 حالة جراحة، وعدد 262 حالة أطفال، وعدد 222 حالة رمد، وعدد 104 حالة أسنان، وعدد 38 حالة نساء ،و 42 تنظيم أسرة على مدى اليومين .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف «تواضروس» أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل دم وأمراض متوطنة بإجمالى عدد 32 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد 17 حالة، و30 حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 40 حالة، وتنفيذ 16 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الإهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 86 حالة من أبناء القرية، مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقنا