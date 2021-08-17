محافظ المنوفية يوقع بروتوكول لتطوير البنية التحتية بمركز ومدينة منوف بـ 14,5 مليون جنيه

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وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عقد منحة ممولة من الاتحاد الاوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية بتمويل قدره 14 ونصف مليون جنيه بهدف تطوير البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، حضر توقيع البروتوكول الاستاذ إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، والمهندس سعد حسن مدير وحدة البنية الأساسية بالجهاز، والاستاذ أحمد علام مسؤول البنية الأساسية .

حيث أكد محافظ المنوفية على أن المشروع يشمل أعمال ترميم وصيانة 3 مدارس و8 مراكز شباب ومد شبكات صرف صحي وذلك مساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قد وفر منح قدرها 45 مليون و650 ألف جنيه مساهمة في النهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني محافظة المنوفية، تضمنت اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا وقدرها 7 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير ورصف 17 شارع ببلاط الإنتربول بمدينة تلا بتكلفة إجمالية 24 مليون و150 ألف جنيه .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية والنهوض بمستوي وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.