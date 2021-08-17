فنلندا تعتزم تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سيطرة طالبان

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قالت فنلندا اليوم الثلاثاء إنها ستوقف مساعدات التنمية إلى أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، قائلة إنها ستعيد النظر في القرار عندما يتضح الموقف.

وقال فيل سكيناري وزير التعاون التنموي في بيان «علينا أن نرى كيف يتطور الوضع. ومع ذلك، فإن فنلندا لا تتخلى عن شعب أفغانستان أو أطفالها أو نسائها أو رجالها أو الصحفيين أو الأطباء أو العاملين في إزالة الألغام أو المناضلين في مجال حقوق الإنسان».

وقال «هدفنا مع شركائنا الدوليين هو حماية ما حققناه بالفعل. تطلب فنلندا من شركائها احترام حقوق الإنسان».

وقالت فنلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إن دعمها للمساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية وإزالة الألغام يصل إلى حوالي 30 مليون يورو (35 مليون دولار) سنويا.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء إنها ما زالت تقدم مساعدات لمعظم أنحاء أفغانستان وعقدت اجتماعات أولية مع الممثلين الجدد لطالبان في المدن التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الاثنين من قيود «مروعة» على حقوق الإنسان في ظل حكم طالبان وتزايد الانتهاكات ضد النساء والفتيات.