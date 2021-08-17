قطر تبحث مع «طالبان» الانتقال السلمي للسلطة

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بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وفد عن حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والانتقال السلمي للسلطة وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن وزير الخارجية التقى وفد «طالبان» برئاسة عبدالغني بردار، الذي «أكد على حماية المدنيين في أفغانستان»، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت أيضا على «الجهود الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على تسوية سياسية شاملة ونقل سلمي للسلطة مع أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني».

ونشر وزير الخارجية القطري عقب الاجتماع صورة عبر «تويتر» للاجتماع، وقال: «التقيت صباح اليوم في الدوحة بوفد من طالبان، وناقشنا ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقال سلمي للسلطة، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في أفغانستان».