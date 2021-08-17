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«طالبان»: لن تكون أفغانستان مزارع للحشيش والمواد المخدرات

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«طالبان»: لن تكون أفغانستان مزارع للحشيش والمواد المخدرات «طالبان»: لن تكون أفغانستان مزارع للحشيش والمواد المخدرات

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان»الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن بلاده لن تكون مزارع للحشيش، والخشخاش والمواد المخدرة، ولن تكون مركزا للتهريب.

واضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، عندما وصلنا لاعاصمة كابول رأيت الشباب المدمن علي النهر وهذا وصمة عار.

وبالنسبة لتشكيل الجديدة قال، «علينا ترك الفرصة أمام السياسيين لتحديد شكل الحكومة وإقامة نظام يلبي رغبات الأفغان ويطبق الشريعة الإسلامية».

وأضاف إن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الأخرين، في إشارة منه لدول الجوار.

وكانت الحركة قد سيطرت على العاصمة كابول، وفر الرئيس أشرف غني هاربا خارج البلاد.

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