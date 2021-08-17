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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 14-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
جدول مباريات الزمالك القادمة
الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء
أشرف بن شرقي خلال مباراة الزمالك و وادي دجلة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية