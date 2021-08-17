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ووادي دجلة بث مباشر .. ووادي دجلة اليوم بث مباشر

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 14-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الزمالك القادمة

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

أشرف بن شرقي خلال مباراة الزمالك و وادي دجلة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

يواصل محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة أرقامه القياسية الرائعة في عمر الـ45

وحقق عبدالمنصق الكلين شيت رقم 28 بقميص وادي دجلة في (120 مباراة) معادلا رقم عصام الحضري حارس المرمى الأسطوري
كأكثر حارس يحافظ على نظافة شباك وادي دجلة في الدوري.

وبالتالي يصبح ترتيب عبد المنصف أوسه في سلسلة الحراس الذين حققوا الكلين شيت كالتالي (عصام الحضري 236، ثابت البطل 140 ، محمد عبدالمنصف 132 ، أحمد شوبير 131 ، عبدالواحد السيد 112 ، عادل المأمور 111 ، إكرامي الشحات 106 ، محمد الشناوى 104) .

محمود علاء خلال مباراة الزمالك و وادي دجلة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية
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