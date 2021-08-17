عرض فيلم «200 جنيه» في السينمات 25 أغسطس

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كشف المنتج أحمد عبدالعاطي عن موعد عرض فيلمه الجديد « 200 جنيه » من أخراج محمد أمين والمقرر عرضه يوم 25 من الشهر الجاري.

وقال «عبدالعاطي» عبر «فيسبوك»: «متخليش الفلوس تسوقك، إسعاد يونس ٢٠٠جنيه، قريبا بجميع دور العرض ٢٥-٨».

وتدور أحداث الفيلم مع طباعة العملة، لتظل مع شخص ويعطيها لنجله الذي يمنحها للمدرس الخاص به لننتقل إلى أسرته وتصبح هي مشكلته في الحياة.

ويعتمد فيلم «200 جنيه» على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم الفنان أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.