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المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الجديدة سيكون قريبا

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المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريبا المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الجديدة سيكون قريبا

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان»الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن تشكيل الجديدة والنظام سيكون قريبا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة على تواصل مع رئيس لجنة المضالحة عبدالله عبدالله.

واشار إلى أن الحركة تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم البنية التحتية.

وحول دول الجوار، قال ذبيح الله نعمل على تقوية العلاقة معهم.

وأشار إلى أن مفاوضات السلام تواصلت في قطر لمدة عام ونصف، لكن بعض عشان الحرب أفسدوا المفاوضات، مضيفا امنحونا الوقت لبسط الأمن في كافة الأراضي الأفغانية.

وردا على اختطاف شاعر من منزله، قال نحقق في الأمر، مضيفا: لن نسمح لأحد ببث الفرقة على أساس الدين أو العرق.

المصرى اليوم

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