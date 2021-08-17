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وكيل "ثقافة القناة وسيناء" يتابع خطه سير العمل بفرع ثقافة السويس

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وكيل "ثقافة القناة وسيناء" يتابع خطه سير العمل بفرع ثقافة السويس وكيل "ثقافة القناة وسيناء" يتابع خطه سير العمل بفرع ثقافة السويس

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قام وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل يرافقه ابتسام فريد مدير عام الاقليم ووفد رفيع المستوي من موظفي الاقليم بجولة تفقدية ومتابعه لخطه سير العمل الثقافي ومناقشة مقترحات ووضع خطة واستراتيجية الفترة المقبلة؟.

وكانت أولى جولاته حضور ختام فعاليات مشروع كتاب القرى بقرية الشلوفة، حيث أبدى مدى اهتمام الدولة بتوصيل الكتاب والمعرفة الثقافية السليمة إلى كل شبر في ربوع وخاصة المناطق المحرومة ثقافيا، ثم تابع جولتة إلى بيت ثقافة المعبر للوقوف على السلبيات والإيجابيات بالموقع واكد على ضرورة فتح الموقع في اقرب وقت ممكن وذلك بعمل حصر بالاحتياجات الفعلية للمكان من أساس وعمالة.

وتم تشكيل لجنة جرد لفرز الكتب وإعادتها كلا طبقا لموقعة على ان يتم عمل كل التدابير الخاصة لإعادة أعمار المكان خلال أسبوع .

رافقه أثناء الزيارة ابتسام فريد مدير عام الاقليم والوفد المرافق له وكان فالاستقبال اماني كمالي مدير عام فرع ثقافة السويس ،ومحمد السمان القائم بعمل مدير القصر والمسؤل الإعلامي للفرع، ووائل عيد مسؤل الخدمات الفنية، وكامل عبدالعزيز مسؤل خشبة المسرح، وفيروز حسن إمام مسؤل الشؤون الثقافي، وجهاد محمد التمساح مشرف الآت شعبية.

ثم توجه إلى مديرية ثقافة السويس لعمل إعادة تنسيق الخطابات والأوراق المطلوبة لإعادة أعمار المواقع الثقافية في المناطق المحرومة.

المصرى اليوم

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