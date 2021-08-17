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اقتراح برغبة أمام «النواب» لإجراء اختبار القدرات بعد النتيجة وليس قبلها

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اقتراح برغبة أمام «النواب» لإجراء اختبار القدرات بعد النتيجة وليس قبلها اقتراح برغبة أمام «النواب» لإجراء اختبار القدرات بعد النتيجة وليس قبلها

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قدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن إجراء اختبارات القدرات للكليات عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وليس قبلها كما هو متبع في الوقت الحالى.

و قال «محسب» في اقتراحه إن المتبع في الوقت الحالى إجراء اختبارات القدرات قبيل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهذا الأمر قد يمثل حائلا بين بعض الطلاب ودخولهم الكليات الراغبين في دخولها جراء عدم إجراء الاختبارات اللازمة أو عدم الحصول على الدرجات اللازمة، وهناك العديد من الحالات التي وقفت القدرات حائلا بينها وبين التحاقهم بالكليات التي يرغبون في دخولها عقب ظهور النتيجة.

وأضاف أن إجراء اختبار القدرات عقب ظهور النتيجة يمنح الطالب الفرصة كاملة في اختيار الكلية المناسبة له ومن ثم إجراء الاختبار اللازم، وفي حال قبوله يلتحق بها، ولكن هناك الكثير من الطلاب لا يتوقعون الحصول على درجات أو للظروف المختلفة لا يؤدون اختبارات القدرات لبعض الكليات ومن ثم عقب ظهور النتيجة يتم حرمانهم من الالتحاق بهذه الكليات وضياع الفرصة عليهم.

وأكد محسب، أن الهدف من الاقتراح منح الطلاب فرصة كاملة في اختيار الكلية المناسبة لهم، بالإضافة للنهوض بمستوى المنظومة التعليمية، خاصة وأن الدولة تولى التعليم اهتماما كبير مما يستوجب إعادة النظر في بعض المسائل التي قد تقف حائلا دون الوصول للأهداف المنشودة في عملية التطوير.

المصرى اليوم

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