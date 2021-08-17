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نصيحة والد الحاصلة على المركز الرابع في الثانوية العامة: «وجهوا أولادكم واتركوا لهم حرية الاختيار»

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نصيحة والد الحاصلة على المركز الرابع في الثانوية العامة: «وجهوا أولادكم واتركوا لهم حرية الاختيار» نصيحة والد الحاصلة على المركز الرابع في الثانوية العامة: «وجهوا أولادكم واتركوا لهم حرية الاختيار»

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وجه الدكتور جرجس مجيد مجدي، والد الطالبة مريم، الحاصلة على المركز الأولى بمحافظة المنيا، والرابع مكرر على الجمهورية بمجموع 400 درجة بشعبة الرياضة.. نصيحة لأولياء الأمور: «وجهوا أولادكم فقط واتركوهم يختارون ما يريدون دراسته في الكلية التي يحبونها ففي هذه الحالة سوف يتفوقون ويتميزون مثلما حدث مع ابنته مريم»، لافتا إلى أن ابنته الكبرى ميرل طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف وكان الاختيار ايضا برغبتها دون أي ضغوط مني أو من والدتها .

وأكد «جرجس»، رغم أننا من أسرة طبية، حيث الأب استشاري قلب بمستشفى المنيا العام ووالدتها صيدلانية بمستشفى المنيا الجامعي إلا أن ابنتي «مريم» اختارت الرياضة واصرت عليها لرغبتها في الالتحاق بكلية الهندسة وقد حققت لها ما ارادت .

قال «مريم» سبق ان حققت المركز الاول على مستوى محافظة المنيا في الابتدائية إلا ان ظروفا خارجة ابعدتني عن العشرة الاوائل في الشهادة الاعدادية، لكنني استردتيت الترتيب، في اوائل الجمهورية. كنت انظم الوقت واحصل على جرعة كافية من النوم وراحة الجسم تفرغت للمذاكرة ليس بعدد معين من الساعات ولكن التركيز اهم وتوقفت عن ممارسة الانشطة الرياضية رغم انها سباحة ماهرة.

المصرى اليوم

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