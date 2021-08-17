افتتاح الدورة الـ16 لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

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افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، أمس الأول، والمقرر أن يستمر حتى ٣٠ أغسطس الجارى.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وقال «الفقي»، إن معرض الكتاب هو نافذة من النوافذ التي تطل بها المكتبة على المجتمع الثقافى، وإنه يشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة تعتبر المعرض عُرسا سنويا وتقليدا استمر لسنوات وسوف يستمر لسنوات قادمة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى الإقبال الكبير من الشباب لحضور فعاليات المعرض والذى يذكر بأهمية الكتاب، داعيًا الشباب إلى قراءة الكتب والاستمتاع بها بدلاً من الكتب الإلكترونية.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض المكتبة من أهم بؤر التعاون بين المكتبة والدولة المصرية التي باتت تهتم بالكتاب كونه ركنا أساسيا في الثقافة، لكسر حاجز مقولة «الشعب لا يقرأ»، مشيرًا إلى تقرير نشرته جريدة «الاندبندنت» حول القرائية، وجاءت مصر في المركز الخامس على مستوى العالم، بمعدل قراءة 750 مليون ساعة كل أسبوع.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وأكد «الحاج على» إن مكتبة الإسكندرية هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي تهتم بالثقافة، ويعد معرضها من أهم الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، حتى أصبح الحدث الثقافى الأهم في الإسكندرية، مشيدًا باستمراره لسنوات طويلة، متمنيًا أن يتحول إلى معرض دولى.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وأوضح الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل شيخ الأزهر، أن المعرض يقام في وقت مهم لدفع الافتراءات التي تتعرض لها مصر، وللتأكيد على التناغم والعيش المشترك الذي تنعم به الدولة المصرية في الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر تحرص على المشاركة في المعرض للعام الثالث على التوالى بكل قطاعاته انطلاقًا من الدور المحورى والريادى الذي يقوم به «الأزهر».

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وشدد عياد على أهمية الكتاب ودوره في محاربة الفكر المتشدد والذى أصبح يهدد شباب مصر والوطن العربى، فهو المصدر الرئيس رغم الطفرة التكنولوجية وتعدد الوسائل الحديثة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن صناعة النشر تمر بأسوأ ظروف في تاريخها المعاصر، إذ توقف أكثر 35% من الناشرين بسبب جائحة كورونا، والتى أظهرت الكثير من العورات في صناعة النشر، ما يتطلب بذل الكثير من الجهد لإنقاذها، فالكتاب هو الأبقى والأطول عمرًا من وسائل القوة الناعمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دعم وحماية من القرصنة ومواقع التواصل الاجتماعى التي تنشر جميع المواد الثقافية بشكل رقمى.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب