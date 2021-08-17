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مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

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مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس» مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

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يستمر مهرجان الجونة السينمائي في خلق شراكات مع اللاعبين الرئيسيين لصناعة السينما بهدف تعزيز ودعم صناع الأفلام العرب في المنطقة ودوليًا، هذا العام، حيث يعلن المهرجان عن دعمه لفيلم لاب فلسطين لإقامة الدورة الثانية لبرنامج حكايات طائر الشمس، الذي أُطلق بالشراكة مع سينفيليا برودكشنز ومؤسسة دروسس.

وفي دورته الثانية سيعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير خمسة أفلام روائية قصيرة سيتم اختيارها من وسط المشاريع المقدمة بواسطة صناع السينما العرب الصاعدين، والتي تتناول قضايا الأطفال والمراهقين والأسرة وحكايات الخروج من فترة المراهقة، وسيوفر البرنامج لصناع المشاريع المُختارة فرصًا لتطوير مشاريعهم والتدريب المتقدم على صناعة الأفلام وإنتاجها وخطط تمويلها وتوزيعها.
وأغلق باب التقديم للبرنامج، وتجري الآن عملية اختيار المشاريع، واستقبل البرنامج 51 طلب تقديم من دول عربية مختلفة وتوزيعها كالتالي 37 طلبًا من ، و5 طلبات من لبنان، و3 من فلسطين و3 من الأردن وطلبين من العراق وطلب تقديم واحد من السودان. الجدير بالذكر أيضًا أن 20 من المتقدمين للبرنامج هم من النساء.
بعد إعلان المشاريع المختارة، ستقوم لجنة مختصة من خبراء الصناعة بتنظيم جلسات لقراءة المشاريع الخمسة المشاركة، والمتبوعة بجلسات أسئلة وأجوبة خلال الدورة المقبلة لمنصة الجونة السينمائية، التي ستقام فعالياتها في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.
سيتم إعلان الفائزين في حفل ختام منصة الجونة السينمائية، حيث سيحصل كلا المشروعين الفائزين، على جائزة بقيمة 20 ألف دولار خدمات إنتاجية أو ما بعد إنتاجية مُقدمة من مؤسسة دروسس، لكل منهما.

المصرى اليوم

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