إنفوجراف.. آلية الاستفادة من خدمة "لقاح كورونا" بالمنزل للفئة من 70 سنة فأكثر

★ ★ ★ ★ ★

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك يوضح آلية الاستفادة من خدمة تطعيم لقاح كورونا في المنزل للفئة العمرية من 70 سنة فأكثر.

وجاء في الإنفوجراف أن خطوات الاستفادة من الخدمة هي الدخول على الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1 وإدخال بيانات كبير السن في أبشر، وبعد ذلك إدخال المعلومات وإرسال الطلب.

وكانت "الصحة" أطلقت خدمة تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنزل لفئة 70 عاماً فأكثر؛ حفاظًاً على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها الوزارة.