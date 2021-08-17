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في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة

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في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة
قال: نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين

في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة

أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها."
وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان."
وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.
وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين."
وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان.
وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية."
وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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