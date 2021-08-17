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9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود"

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9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود" 9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود"
ضمن فعاليات البرنامج التعريفي الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة

9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في

أنهى أكثر من 9000 آلاف طالب وطالبة من الطلبة المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الإلكترونية والذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران ‏بن عبدالرحمن العمر، والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد قبل الماضي وتنتهي اليوم.

وأوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة، جاء تحت عنوان "همم واعدة.. لوطن طموح"، وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب "الجريوي" بالطلبة المقبولين في الجامعة سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح.

وقال "الجريوي"، إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار . حاثاً الطلبة على سرعة استكمال جرعات لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت مسارًا خاصة للطلبة المقبولين لهذا العام حتى يتمكنوا من أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة، وذلك في بهو الجامعة فرع الطالبات بوابة 3 الذي وفرته الجامعة.

وقال إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي ينفذه الطلبة عن بعد يتضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، بالإضافة إلى وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وأضاف أن البرنامج التعريفي الإلكتروني on-line يشتمل على: الميثاق، والاستمارة الصحية، واستمارة المواهب والأنشطة واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

ومن جهته أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود ومدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد بن مطيران العنزي أن العمادة جهزت مركز اتصال متكامل لتلقي بلاغات الطلبة حول المشكلات التي تعترضهم أثناء أداء الاختبار عن بُعد(online) .

وأكد "العنزي"، أن اختبارات اللغة الإنجليزية فقط لتحديد المستوى وليس فيها رسوب أو نجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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