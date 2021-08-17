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سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

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سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة.

وكان تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة وزوجها له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه ، فإختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والإستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة، وعقب ذلك توجهت صحبه زوجها للشقة وإستوليا على المبلغ.

وتم بإرشادهما ضبط مبالغ مالية وعقد شراء عقار سكنى، بحوزة نجل عم المتهم الثانى سائق بمسكنه ، كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية وعقد شراء قطعة أرض زراعية بإسم المتهمان، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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