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سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري

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حرر ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية ياما في الجراب ياحاوي لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية وإثبات وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي لمخالفة العقد المحرر مع مؤكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية وتم اصطحاب المنتج والمحامين إلى مكتب السيد اللواء مدير المكتبة كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021اداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائى

من جهته أكد ياسر قنطوش أن الشرنوبي يخالف شروط العقد ويتقاضي مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الاخير وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الاسكندرية خاصة تعاملنا بمنتهي الاحترام مع المكتبة وارسلنا لها إنذار وايضا شركة الإنتاج كايرو شو ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسئولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه ايضا الشرنوبي ولن نترك الشرنوبي يعمل إلا طبقا للعقد وقبل شهر ألغيت حفلته بالساحل وغدا سيتم تحريك دعوي ضده وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية.

محضر سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي
محضر سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي
محضر سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي
محضر سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي

المصرى اليوم

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