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إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

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إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟ إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

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مازحت الإعلامية الرياضية شيماء صابر مُتابعيها مُبشرة الجميع بحل مسألة هروب عدد من القرود في منطقة حدائق الأهرام.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «خبر سار لأهالي حدائق الأهرام السقا وعدني هيحل الموضوع».

حيث نشرت صورتها وتقف بجوار الفنان أحمد السقا في صالة للألعاب الرياضية وتتابع: «حقيقي شخص جميل».

وكان هروب قرود من أحد الأشخاص كان يقتنيهم في منطقة حدائق الأهرام الساعات الماضية تسبب في حالة ذعر بين قاطني المنطقة.

وذلك خوفًا منهم أو من الأمراض التي قد ينقلوها في حال إصابتهم بأي أمراض.

المصرى اليوم

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