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أوضح الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، أن تقدم مصر 13 مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن منظمة الكومنولث في عام 2020، يعد انجاز اً جديداً للجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضاف الى سجل النجاحات التي توضح أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

قال وزير الشباب والرياضة: "إن الدولة المصرية سعت خلال السبع سنوات الماضية الي التنمية الشاملة في كافة المجالات ، وانجزت الكثير والكثير والذي من بينها بناء وتطوير وتنمية العنصر البشري وخاصة الشباب".

تابع وزير الشباب والرياضة :" اهتمت القيادة السياسية بمجال تمكين الشباب والاستثمار فيهم ، فالاستثمار في الفرد كان من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وهو ما اتضح جلياً من خلال "إستراتيجية بناء الإنسان المصري" التي اطلقها فخامة الرئيس ، بالاضافة الى البرامج والانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة المهتمة ببناء قدرات الشباب وتنميتهم ثقافيا واجتماعيا وبدنياً واقتصادياً".

اضاف الدكتور اشرف صبحي :" نسعى الي تقدم مصر الي مراتب اعلى في المؤشر العالمي ، في ظل الاستعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء والتي تعد خارطة طريق لخمس سنوات قادمة ".

وتقدمت مصر بحصولها على الترتيب 123 من 181 بتقييم 0.624، مقارنةً للإصدار السابق للمؤشر عام 2016 والذي حصلت فيه مصر على ترتيب 138 من 183 دولة بتقييم 0.530.

ويصنف المؤشر البلدان وفقًا للتطورات في تعليم الشباب ، والتوظيف ، والصحة ، والمساواة والإدماج الاجتماعي ، والسلام والأمن ، والمشاركة السياسية والمدنية.

احتلت سنغافورة المرتبة الأولى للمرة الأولى تليها سلوفينيا والنرويج ومالطا والدنمارك. وجاءت تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان والنيجر في المرتبة الأخيرة على التوالي.

واحتلت أفغانستان والهند وروسيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو المراكز الخمسة الأولى في التحسن ، حيث تقدمت بنتائجها في المتوسط ​​بنسبة 15.74 في المائة. من ناحية أخرى ، سجلت سوريا وأوكرانيا وليبيا والأردن ولبنان أكبر تراجع في تنمية الشباب.