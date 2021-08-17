«الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية

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قامت وزارة الشباب والرياضة بإخطار جميع المديريات في كافة محافظات الجمهورية بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة بشأن إفادة مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة كل مديرية بالالتزام بأحكام قانون الهيئات الشبابية ولوائح النظم الأساسية لمراكز الشباب فيما يخص توجيه الدعوة للجمعية العمومية وانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد في موعدها المقرر قانوناً مع الأخذ في الاعتبار بتسليم المجلس المنتخب إدارة شؤون مركز الشباب فور اعتماد نتيجة الانتخابات، وانتهاء المدة القانونية للمجلس القائم .

يأتي ذلك في ضوء نص المادة ١ من قانون الهيئات الشبابية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧م، واستجابةً لطلب بعض مديريات الشباب والرياضة بالإفادة بالرأي القانوني نحو مدي قيام مراكز الشباب بعقد جمعيتها العمومية.

ومن المقرر، أن تقوم مديريات الشباب والرياضة بإخطار مراكز الشباب كلٌ في محافظته باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك المراكز وفق المواعيد المحددة قانوناً.