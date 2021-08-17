أخبار عاجلة

رد المغرب على إعلان الجزائر قطع العلاقات -
شجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا -
في عيد ميلاده الـ42..محطات في مشوار الإماراتي العاشق لمصر حسين الجسمي (فيديو) -
سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بسبب أحمد سعد -
الجيزة : انقطاع المياه عن بعض المناطق بحي الهرم -
«نقيب المحامين» يطالب بإلغاء «القيمة المضافة»: بعض عملاءنا ظروفهم صعبة -
«نقل النواب» : مصر نجحت في إنقاذ رعاياها بدول الاضطرابات -
نقيب المحامين: المعاشات متدنية والعلاج مشكلة قديمة ومستعصية رغم زيادة الإنفاق -
بعد خضوعها لجراحة .. منة فضالي :«مش عملية تجميل أقسم بالله» -
رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية

Print
«الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية «الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قامت وزارة الشباب والرياضة بإخطار جميع المديريات في كافة محافظات الجمهورية بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة بشأن إفادة مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة كل مديرية بالالتزام بأحكام قانون الهيئات الشبابية ولوائح النظم الأساسية لمراكز الشباب فيما يخص توجيه الدعوة للجمعية العمومية وانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد في موعدها المقرر قانوناً مع الأخذ في الاعتبار بتسليم المجلس إدارة شؤون مركز الشباب فور اعتماد نتيجة الانتخابات، وانتهاء المدة القانونية للمجلس القائم .

يأتي ذلك في ضوء نص المادة ١ من قانون الهيئات الشبابية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧م، واستجابةً لطلب بعض مديريات الشباب والرياضة بالإفادة بالرأي القانوني نحو مدي قيام مراكز الشباب بعقد جمعيتها العمومية.

ومن المقرر، أن تقوم مديريات الشباب والرياضة بإخطار مراكز الشباب كلٌ في محافظته باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك المراكز وفق المواعيد المحددة قانوناً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر

مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر

ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

محرز على خطى صلاح .. الإجراءات الإحترازية تحرم المنتخبات العربية من نجومها فى تصفيات المونديال

محرز على خطى صلاح .. الإجراءات الإحترازية تحرم المنتخبات العربية من نجومها فى تصفيات المونديال

مدرب المنتخب: الزمالك يستحق لقب الدوري هذا الموسم

مدرب المنتخب: الزمالك يستحق لقب الدوري هذا الموسم