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الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية

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الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية

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حقق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، الفوز على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًا في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.
وقدم فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباريات، التي شهدت مشاركة كل من: إليزابيتا سمارة وهنا جودة ونادين الدولتلي.
ومن المقرر أن يخوض فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية في الرابعة مساء اليوم أمام فريق غاز الجنوب العراقي.
ويلعب فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» في المجموعة الأولى، رفقة أندية غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذكسي الأردني.
وتضم قائمة فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» خلال منافسات البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي»، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

المصرى اليوم

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