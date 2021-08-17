ضبط صاحب محل بتهمة الإتجار بالنقد بالبحيرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الأإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الدراجات النارية ، بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، وبحوزته عملات أجنبية ووطنية.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.