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تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية ل30 أغسطس

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تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية ل30 أغسطس تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية ل30 أغسطس

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي»،لجلسة 30اغسطس الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم- قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي- تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

كما أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

المصرى اليوم

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