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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالقليوبية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عامل بإحدى الشركات الصناعية ، له معلومات جنائية ، بشبرا الخيمة بالقليوبية بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى تصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، متخذاً من القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته فرد محلى وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة و2 ميزان حساس وسلاح أبيض كتر وكمية من المواد المخدرة المتنوعة و2 كيلوجرام بودر خام و2 كيلو جرام من مخدر البودر و1 كيلوجرام إستروكس و1 كيلوجرام حشيش و126 قرص مخدر و5 زجاجات تحوى سائل يشتبه أن يكون مخدر.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأدوات والمواد المُستخدمة بقصد تصنيع وبيع المواد المخدرة والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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