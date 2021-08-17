ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة قتل سائق «توك توك» بالغربية، وتبين أن 3 متهمين وراء إرتكاب الواقعة، وتم ضبطهم.

وتبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة سائق توك توك بأحد المجارى المائية، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص سائق مركبة «توك توك» وزوجته لها معلومات جنائية، وكهربائى سيارات.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث أقر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية هو وزوجته «المتهمة الثالثة» عقد العزم على سرقة مركبة «التوك توك» الخاص بالمجنى عليه وقتله وإتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالى.

وفـى سبيل تنفيذ مُخططهم قاما بإستدراج المجنى عليه بالمركبة قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائى، وإستوليا على مركبة «التوك توك» الخاص به، ثم قاما بالإتصال بالمتهم الآخر والذى حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه وإستلم منهما مركبة «التوك توك» وإنصرفوا عقب ذلك.

وبمواجهة الأخير أيد ما قرره المتهمان، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى «ثمن بيع مركبة التوك توك» ومركبة «التوك توك» المستولى عليها، كما أضاف الأول وزوجته بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.