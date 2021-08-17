سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، بعين شمس ، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما ، وعثر بداخلها على عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات ومجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.