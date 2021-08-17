أخبار عاجلة

رد المغرب على إعلان الجزائر قطع العلاقات -
شجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا -
في عيد ميلاده الـ42..محطات في مشوار الإماراتي العاشق لمصر حسين الجسمي (فيديو) -
سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بسبب أحمد سعد -
الجيزة : انقطاع المياه عن بعض المناطق بحي الهرم -
«نقيب المحامين» يطالب بإلغاء «القيمة المضافة»: بعض عملاءنا ظروفهم صعبة -
«نقل النواب» : مصر نجحت في إنقاذ رعاياها بدول الاضطرابات -
نقيب المحامين: المعاشات متدنية والعلاج مشكلة قديمة ومستعصية رغم زيادة الإنفاق -
بعد خضوعها لجراحة .. منة فضالي :«مش عملية تجميل أقسم بالله» -
رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس

Print
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، بعين شمس ، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما ، وعثر بداخلها على عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات ومجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في عيد ميلاده الـ42..محطات في مشوار الإماراتي العاشق لمصر حسين الجسمي (فيديو)

في عيد ميلاده الـ42..محطات في مشوار الإماراتي العاشق لمصر حسين الجسمي (فيديو)

سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بسبب أحمد سعد

سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بسبب أحمد سعد

الجيزة : انقطاع المياه عن بعض المناطق بحي الهرم

الجيزة : انقطاع المياه عن بعض المناطق بحي الهرم

«نقيب المحامين» يطالب بإلغاء «القيمة المضافة»: بعض عملاءنا ظروفهم صعبة

«نقيب المحامين» يطالب بإلغاء «القيمة المضافة»: بعض عملاءنا ظروفهم صعبة