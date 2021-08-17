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قال المتحدث باسم حركة «طالبان»الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن الشعب الأفغاني كله شريك في الانجاز الذي تحقق بتحرير البلاد، مضيفا لا نريد أي حرب في أفغانستان وبناء على زعيم الحركة أعلنا العفو بناء على أوامره، ولا نريد تصفيه الحسابات مع أحد.

واضاف نعلن انتهاء عداوتنا مع الموظفين الحكوميين، ونحن أمام فترة تاريخية، خاصة بعدما استولى مسلحو الحركة على العاصمة .

واشار إلى أن بعض المشاغبين قاوا بالسرقة والنهب، لذا نطمئن أهالي العاصمة كابول بعدما نشرنا قواتنا وموظفي الأمن وضواحيها.

وتعهد بعملية تأمين السفارات وتأمين محيط المنطقة الخضراء، ومقار البعثات الدلوماسية ومقار الأمم المتحدة .