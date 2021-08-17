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تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي

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تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ستكون يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس 2021، ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق ستكون يوم 25 أغسطس و28 أغسطس 2021 .
وكشف الوزير عن أن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات بالنسبة للمرحلة الأولى، هو 65.7 % للأدبي و 88.4% علمى علوم، و80 %علمى .

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وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قال إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 تؤكد أن معدلات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021، متقاربة إلى حد كبير مع معدلات النجاح المعتادة في نتيجة الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.

وأوضح المصدر أنه كانت قد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43 طالبا/ طالبة.

المصرى اليوم

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