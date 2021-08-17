الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 «إن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة هي 74%، مقسمة ما بين 76% في العلمي و70% للأدبي .

وتابع الوزير، إن دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة جدا، ودفعة تاريخية للثانوية العامة، مشيرا إلى أن التطوير بدأ في الثانوية العامة في 2017 لفهم نواتج التعلم والأسئلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتحليل وأسئلة ومواصفات امتحانات عالمية وإجراء تصحيح إلكترونى لأول مرة.

وكشف الوزير عن بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في 4 سبتمبر المقبل، أن 582 طالب تم تحويلهم إلى النيابة العامة بسبب الغش، وأن الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الأولى في شعبة علمى علوم بمجموع درجات 404 من 410 درجة.

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وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قال إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 تؤكد أن معدلات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021، متقاربة إلى حد كبير مع معدلات النجاح المعتادة في نتيجة الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.

وأوضح المصدر أنه كانت قد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43 طالبا/ طالبة.