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طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا

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طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا

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أعلنت حركة طالبان في أفغانستان أنَّه على «الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر المقبل».

وأضافت الحركة بأنَّها «ليست مهتمةً بمهاجمة القوات الأمريكية التي ستبقى في البلاد حتى ذلك التاريخ»، وهو الموعد الذي حدَّدته الولايات المتحدة كموعد نهائي لسحب كامل قواتها من البلد الذي احتلته قبل 20 عاماً.

وأكّدت «طالبان» أنَّها «لن تسمح لتنظيم القاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى بالعمل في أفغانستان».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في تغريدةٍ له على «تويتر» إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء في مركزٍ إعلاميٍّ في العاصمة كابول، كانت الأفغانية تستخدمه فيما سبق.

وذكر مجاهد أنه سيُسمح لممثلي وسائل الإعلام والصحفيين بالقدوم إلى المركز الإعلامي.

واستكملت حركة «طالبان» سيطرتها على أنحاء أفغانستان، ورسختها بدخولها العاصمة كابول، حيث أمرت الحركة قواتها، أول أمس الأحد، بدخول أحياء العاصمة. كما قامت بإصدار عفوٍ عامٍّ عن كل موظفي الدولة.

المصرى اليوم

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