حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت حركة حماس في الدوحة بسيطرة حركة طالبان، على أفغانستان، امس، يوم الاثنين، ووصفته على أنه «انتصارا جاء تتويجا لأكثر من 20 عاما من النضال».

وقالت الحركة في بيان لها إنها «تهنئ الأمة الأفغانية المسلمة على سقوط الاحتلال الأمريكي في جميع الأراضي الأفغانية».

أكملت حركة طالبان، وهي حركة تمرد أصولية في أفغانستان، استيلائها على البلاد يوم الأحد في حين قامت الولايات المتحدة بتنفيذ انسحاب متسرع من العاصمة كابول. انتهى المجهود الحربي الطويل الذي قادته الولايات المتحدة قبل 20 عامًا بحكم الطالبان لأفغانستان.

وبحسب ما التقى زعيم حماس إسماعيل هنية بقادة طالبان في الدوحة، في أعقاب صراع مايو بين حماس وإسرائيل، على الرغم من عدم تأكيد أي من المجموعتين علنًا الاتصالات.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبومرزوق بشكل ضمني أوجه تشابه بين قتال طالبان ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وبين قتال حماس ضد إسرائيل في تغريدة على تويتر ليلة الإثنين.

وقال أبومرزوق «تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية، وقد واجهت أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة. درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ؟».

وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، اياد نصر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القاضاي الدولية يجب ان تجري في إطار الاستفادة للشعب الفلسطيني، وما تفعله حامس بعيد كل البعض عن ذل كبتهنئتها لطالبان.

وأوضح نصر أن يجب ان يقام تحالفات مع دول وقوى دولية لحفظ الحوق الفلسطيني، مشيرا إلى ان ما فعلته حامس هو درب من دروب العبث.

في رام الله، لم يصدر معظم المسؤولين أي تعليقات علنية حول سيطرة طالبان، لكن عضو لجنة منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني ندد بالتنظيم في منشور على صفحته على فيسبوك، قائلا إن من يحتفلون بما يسمى “انتصار «المقاومة» لا يرون الصورة كاملة.

وأضاف مجدلاني: «وللتذكير فقط طالبان هي طالبان ذاتها القوة الظلامية الغاشمة التي انتجت تنظيم داعش والقاعدة، وكل اشكال التطرف والارهاب التي دفع ثمن فكرها وممارساتها الشعوب العربية والاسلامية قبل غيرها».