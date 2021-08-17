جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي

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دعت المتأخّرين للمسارعة بأخذ اللقاحات

شددت جامعة الملك سعود في بيان لها، على ضرورة حصول جميع طلابها وطالباتها على لقاحات كوفيد-19 كاملة "تحصين كامل" ليتم السماح لهم بدخول القاعات الدراسية.

وأشارت الجامعة للتوجيه السامي الكريم باشتراط التحصين الكامل ضمن آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، ودعت بموجبه بصفة عاجلة لتلقّي جرعتَي اللقاح "لمن لم يستكملها حتى الآن" قبل بدء العام الدراسي، ليتسنّى لهم مشاركة زملائكم الحضور للجامعة والانتظام في العملية التعليمية والعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة وإنهاء خطتهم الدراسية في الوقت المحدد.

وأكدت على أنها وفرت خدمة استكمال الجرعات عبر مسار مخصص في مقر مركز اللقاحات بالجامعة "بهو المدينة الجامعية للطالبات - مدخل بوابة رقم 3" دون الحاجة لحجز مسبق.