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غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

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غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك
بحضور عضو الشورى بن مشهور وعدد من المسؤولين والإعلاميين

غرفة الرياض و

بحث لقاء جمع لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض برئاسة المهندس منصور العبيد، وقيادات ومنسوبات الكلية الرقمية للبنات بالرياض، في مقر الكلية؛ سبل التعاون المشتركة والتعريف باللجنة وإنجازاتها والاطلاع على إنجازات الكلية.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى م. تركي بن مشهور، وعدد من المسؤولين والإعلاميين؛ حيث نوهوا إلى الجهود المبذولة من جانب الكلية لمواكبة ما يشهده سوق العمل من تطورات وبما يحقق التوجهات المستقبلية من خلال التخصصات التي تقدمها.

واختتم اللقاء بعمل جولة ميدانية للاطلاع على التجهيزات التدريبية وزيارة مرافق الكلية، وحضور عرض من إنتاج النادي السينمائي، وهو أحد مخرجات متدربات تخصص الوسائط المتعددة في مسرح الكلية.

وأكدت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات الأستاذة هيفاء العتيبي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي تتويجًا للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعريف بها ونشر مخرجاتها مجتمعيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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