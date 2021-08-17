أخبار عاجلة

فيديو وصور : حوارات ساخنة في لجنة الزراعة حول نظام عمال الزراعة .. شاهد -
عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية -
شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي -
جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا -
مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل -
بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي -
الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون -
الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف -
"الصحة العالمية" تُحذّر من "القاتل الصامت" وتربطه بالفقر -
آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار

Print
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار
قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة

وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار

نقلت وسائل إعلام عن الناطق باسم طالبان، قوله إن الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان وصل اليوم إلى قندهار قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة.
والملا عبدالغني برادر نشأ في ولاية أرزغان في قندهار، وهو أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي في 2013 لكن لم يكشف موته إلا بعد سنتين، على غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بسبب الغزو السوفياتي في 1979 وأصبح مجاهدًا وهو قاتل إلى جانب الملا عمر.

وشغل الملا برادر منصب القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية، وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصًا، ويلقى "برادر" احترامًا لدى مختلف فصائل طالبان ثم تم تعيينه رئيسًا لمكتبهم السياسي في العاصمة القطرية الدوحة.

من هناك، قاد المفاوضات مع الأمريكيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا

شجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها