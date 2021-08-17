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قال عمر عبدالرازق التهامي، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع ٤٠١ درجة، إنه لم يصدق نفسه وهو يشاهد المؤتمر الذي عقده وزير التربية والتعليم على القنوات الفضائية وتم خلاله إعلان اسماء الطلاب الاوائل وكنت من ضمنها.

وأضاف أن «أحسن لحظات عمرى سماع اسمى عبر شاشات التليفزيون»، وأوضح أن منزل الأسرة تحول إلى ساحة فرح ضمت الاقارب والاصدقاء والجيران لتهنئتى بالتفوق.

وقالت مرفت إسماعيل مدرسة لغة انجليزية والدة الطالب عمر، إن زوجها يعمل بالخارج ونجلها يعشق دراسة البرمجيات وعلم الحاسب الآلي وترتيبه الثانى بين اشقائه الأولى أسماء حاصلة على بكالوريس تجارة انجلش ويوسف بالصف الثالث الإعدادى وإن الله كلل مجهودنا بالنجاح وكانا يذاكر دروسه على فترات تصل إلى 12 ساعة يوميا لتحقيق التفوق والحصول على ترتيب بين الأوائل ووضع نصب عينيه بذل الجهد في تحصيل دروسىه والسهر لتحقيق الالتحاق بالجامعة التكنولوجية الجديدة بالعاصمة الادارية.

وأعربت عن سعادتها بتفوق نجلها، مؤكدة أنه كان متفوقا بالمراحل التعليمية وبذل جهدا كبيرا طوال فترة العام الدراسى.