لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة

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يشترط مرور 8 أشهر من تلقّي "الثانية"

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن خبراء، أن الولايات المتحدة تتجه إلى تطعيم جميع الأشخاص الملقحين، بغض النظر عن العمر، بعد ثمانية أشهر من تلقّيهم الجرعة الثانية؛ لضمان حماية دائمة ضد فيروس كورونا مع انتشار متحور دلتا؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الثلاثاء".

ويتوقّع الخبراء الإعلان عن التوصية بالجرعة المعززة في أمريكا هذا الأسبوع.

ودرس مسؤولو الصحة الحاجة لجرعات إضافية، في ظل مراجعة أعداد الحالات في أمريكا، وكذلك الوضع في دول أخرى؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن فعالية اللقاحات انخفضت لدى الذين جرى تطعيمهم في يناير.

ويشترط موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لبدء إعطاء الجرعات المعززة على نطاق واسع.