"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة

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"STC" تتصدّر قائمة مقدمي الخدمات.. بـ162.25 ميجابت في الثانية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 147.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ23.04%، مقارنةً بالربع الأول من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وذكرت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي أن شركة "STC" تتصدر قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.25 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 126.59، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 117.91 ميجابت في الثانية.

وتصدرت شركة "سلام" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 112.69 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "STC" في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 91.29 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 89.92 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة المدينة المنورة التي تصدّرت فيها شركة "زين".

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدّمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.