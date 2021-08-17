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الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة»

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الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة» الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة»

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«نفسي أكون طبيبة مشهورة وابقى زى الدكتور مجدى يعقوب»، بهذه العبارة عبرت الطالبة إيمان سعيد يونس، من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات، والحاصلة على المركز الثانى علمى علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 402.

وقالت، «ايمان»، إنها كانت تذاكر 7 و8 ساعات يومياً في أواخر العام، بخلاف بداية العام حيث كانت تقوم بتوزيع المواعيد بين الدروس والمذاكرة اليومية.

وأوضحت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن والدها يعمل معلم لغة عربية ووالدتها مشرفة تمريض ولديها 3 أشقاء، الكبرى تدرس في كلية العلوم.

وردا على سؤال حول رغبتها في الكلية التي ستلتحق بها، قالت :«نفسى ابقى طبيبة مشهورة زى الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر يوميا بما يرضي ضميرها للحصول على التفوق.

وتابعت:«علمت بالنتيجة من مؤتمر وزير التعليم، وتلقيت اتصالات عديدة من المسؤولين في الإسكندرية والإدارة التعليمية».

وعن منظومة التعليم الجديدة، قالت إنها منظومة صعبة وجيلها هذا العام ظلم كثيراً بسبب المنظومة الجديدة، خاصة وأنه يجرى تطبيقها لأول مرة هذا العام، مستطردة: «مكناش عارفين طبيعة وآلية الامتحانات اصلا وبقينا حطين احتمالية ان الامتحان يجيى مقالى مش على طريقة اختر».

وحصدت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020 / 2021، حيث جاءت الأولى على مستوى الجمهورية للشعبة الادبية، الطالبة فريدة مؤمن ابراهيم خليل، من مدرسة سان جان انتيد بنات لغات فرنسى، وحصلت على مجموع 388 درجة .

كما حصلت الطالبة ليديا أمير سليمان، من مدرسة جيرار الثانوية بنات على مجموع 385 درجة للشعبة الادبية، والطالبة تسنيم محمد فتحى من مدرسة السيد محمد كريم القومية، من أوائل الثانوية للشعبة الأدبية بمجموع درجات 383 درجة .

وفى الشعبة العلمية (علوم) حصلت الطالبة إيمان سعيد يونس عبدالرحيم من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات على مجموع درجات 403، وكذا الطالب أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، من كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين بمجموع درجات 400 درجة.

وحصلت الطالب روفائيل صموئيل فايز رزق من مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين ضمن أوائل الثانوية للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 400 درجة .

وحصل الطالب عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم، من مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين على مجموع 400 درجة.

وعلى مستوى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حصلت الطالبة شهد حسن عبدالحافظ البرماوى من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات في برج العرب،بالاسكندرية بنات على مجموع 658.78 درجة ضمن أوائل الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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