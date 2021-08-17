يحيى الفخراني: اعتذرت عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في البداية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني، كواليس عرض المخرج مجدي الهواري، «مسرحية ياما في الجراب يا حاوي» عليه، لافتاً إلى انه اعتذر في البداية عن المشاركة، موضحا أنه كان متخوفا بسبب المجهود الخاص بالعمل في المسرح..

وقال يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مكتبة الإسكندرية، قبل قليل :««أنا عملت المسرحية دي سنة 1994، وكان أول عرض ليها، وكنت بقول يا ربي هعمل رجل عجوز، ودلوقتي بقيت أنا رجل عجوز».

وتابع يحيى الفخراني، قائلاً: «أول ما مجدي الهواري كلمني قولت له مش هقدر، عشان أنا عارف مجهود المسرح، وقولت له لو تعبت أعمل إيه قالي نقفل، والمسرح بالنسبالي زي أي فنان، بيلمع الإحساس».

وأضاف يحيى الفخراني، قائلاً: «غاية الذكاء بداية العرض في الإسكندرية، لـنه اختيار موفق أوي وعلى مزاجي، والإسكندرية هي المجس الحقيقي للمسرح، واختيار موفق من كايرو شو.. والإسكندراني مبيجاملش ومبيطلعش القرش بالساهل وبيكون عامل حسابه».

وحضر المؤتمر معظم أبطال المسرحية على رأسهم يحيى الفخراني، المخرج مجدي الهواري، محمد الشرنوبي، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني، تنطلق اليوم على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء «الف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.