الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم

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استعدادًا للعودة الحضورية للعام الجديد

تدبّ الحياة من جديد في المدارس، الأحد المقبل، بعودة المعلمين والمعلمات، بعد 18 شهرًا من قرار تعليق الدراسة حضوريًّا في 14/ 7/ 1441هـ بسبب جائحة كورونا؛ استعدادًا للدراسة الحضورية للعام الدراسي الجديد.

وتسبق مباشرة المعلمين في مدارسهم عودة الطلاب والطالبات يوم الأحد ما بعد المقبل 21 محرم الجاري وفق آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ.

وقد أعلنت وزارة التعليم بعد صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للفئات العمرية "12" عامًا فأكثر؛ لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية.

وللفئة العمرية الأقل من "12" عامًا؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى "70%" من السكان، أو تاريخ 1443/3/24هـ الموافق 2021/10/30م، أيهما أسبق.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري: فقد بلغت نسبة المحصنين من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية 70 في المائة؛ حيث بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة من لقاحات كورونا 45 في المائة، و19 في المائة بجرعتين، فيما بلغت نسبة المحصّنين المتعافين من كورونا من الطلاب والطالبات 6 في المائة.

الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد لأول مرة تطبيق التقويم الدراسي الجديد المتضمن نظام الثلاثة فصول دراسية وكل فصل 13 أسبوعًا، تتخلّلها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي، وذلك على مدار "183" يومًا دراسيًّا خلال 11 شهرًا؛ إذ تبدأ الدراسة للعام الدراسي الجديد 1443 من يوم الأحد 1443/1/21هـ الموافق 2021/08/29م، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم الخميس 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م.