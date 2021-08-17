أخبار عاجلة

فيديو وصور : حوارات ساخنة في لجنة الزراعة حول نظام عمال الزراعة .. شاهد -
عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية -
شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي -
جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا -
مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل -
بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي -
الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون -
الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف -
"الصحة العالمية" تُحذّر من "القاتل الصامت" وتربطه بالفقر -
آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة

Print
مواضيع متعلقة
شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

سيف زاهر يكشف أجمل قصة حب أنا ومراتي بقالنا 22 سنة مع بعض.. وبدأنا في شقة إيجار

سيف زاهر يكشف أجمل قصة حب أنا ومراتي بقالنا 22 سنة مع بعض.. وبدأنا في شقة إيجار

مش هتصدق عينيك.. الساحر أحمد وليد طلع علبة كوتشينة كاملة من فمه

مش هتصدق عينيك.. الساحر أحمد وليد طلع علبة كوتشينة كاملة من فمه

عنده أوضة كاملة للبس.. شوف أغلى ساعة وهدوم في غرفة ملابس سيف زاهر

عنده أوضة كاملة للبس.. شوف أغلى ساعة وهدوم في غرفة ملابس سيف زاهر