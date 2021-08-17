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فيديو وصور : حوارات ساخنة في لجنة الزراعة حول نظام عمال الزراعة .. شاهد
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:06 مساءً
عسير.. ورشة عمل لتعريف المقاولين والمطورين بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
"الصحة العالمية" تُحذّر من "القاتل الصامت" وتربطه بالفقر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:03 مساءً
آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:40 مساءً
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