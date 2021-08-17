هدى الإتربي: رفضت دورًا في «نسل الأغراب».. وياسمين عبدالعزيز بـ100 راجل

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حلت الفنانة هدى الإتربي، الثلاثاء، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي على محطة راديو إنرجي 92.1 مع وائل منصور ومنة عامر للحديث عن أعمالها الأخيرة ومشاركتها في مسلسلات رمضان.

وتحدثت «الإتربي» عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة مشيرة إلى أنها بذلت كثير من الجهد والترتيب لإطلالاتها

خلال فعاليات المهرجان لم وتكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمة بالظهور بشكل جيد، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشؤون القانونية في إحدى البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه.

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل أهو ده اللي صار إلى جانب روبي ورغم أنها مضت التعاقد إلا أنه تم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم.

وأوضحت أنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال في نفس الوقت وهم فيلم على بابا، ومسلسلات طلعت روحي، ومليكة، وممنوع الاقتراب أو التصوير.

وكشفت عن أنها رفضت دور في مسلسل نسل الأغراب رمضان الماضي «لأنه لم يكن الوقت المناسب لتقديم المساحة التي عرضت عليها»، مشيرة إلى أن الدور لم يكن مؤثرا بالنسبة لمستقبلها التمثيلي.

وتحدثت هدى الإتربي عن مشاركتها في مسلسل ضل راجل واللي مالوش كبير في رمضان الماضي مشيرة إلى أن الجمهور تعلق بالأخير الذي حقق نجاحا كبيرا.

وأوضحت أنها كانت تحاول تحقيق الاختلاف بين الشخصيتين لأن دوافع الشر مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تصور دورها في فيلم ماما حامل.

وأشادت بالفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة:«مكنتش بستهدف أعمل صداقات في الوسط الفني لكن ياسمين عبدالعزيز كانت الشخصية اللي أحب أكون نجمة كبيرة ابقى زيها وهي إنسانة قد الوضع اللي وصلت له ست ب 100 راجل وربنا يشفيها«.

وكشفت هدى الإتربي عن أنها ترتبط بعلاقة عاطفية حاليا بشخص يعمل بالوسط الفني لكنه ليس ممثلًا.