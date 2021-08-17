نائب بـ«الشيوخ»: زيادة الإناث بسوق العمل أفضل خطوة لتعزيز مكاسب المرأة

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قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، ان خطة الحكومة لرفع نسبة الإناث من 16% إلى 22 % في سوق العمل، خلال العام المالي 2021/2022، لخفض الفروق النوعية في مسألة البطالة، هي الأفضل لتعزز مكاسب المرأة المصرية.

واضاف «محسن» في بيان،الثلاثاء، أن «رفع نسبة مساهمة الإناث في العمل انتصار للمرأة المصرية وحقوقها، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية بالعمل على استقرار معدل البطالة عند 7.3% بالرغم من وجود طموح سابق لتقليلها، لكن جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم أدت إلى الإبقاء على هذا المعدل، تؤكد وجود نجاحات عدة للاقتصاد الوطني».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ان تحرك الحكومة وفق المعلن من خطتها الاقتصادية، لتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات هذا العام، وفي إطار جهود حثيثة من الدولة لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية، يشير لاستقرار الاقتصاد المصري في عز أزمة كورونا، بحفاظه على معدلات نمو مرتفعة، وتوافر السلع في الأسواق، وهو ما اعتبره النائب دليل على انه اقتصاد قوي وأن برنامج الإصلاح الذي قاده الرئيس كان فعالاً.